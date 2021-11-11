Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğün, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya başlayabileceğini duyurdu. Meteoroloji, sıcaklıkların hafta sonu ise mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.

SİS VE PUS GERİ DÖNÜYOR

Buna göre cuma, cumartesi ve pazar yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış olabileceği aktarılıyor. Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, sis ve pus beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kar ve sağanak geliyor | 11 Kasım 2021 hava durumu Meteoroloji Karadeniz için sağanak uyarısında bulunurken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu.



Meteoroloji 5 il için uyardı: Fırtına çatıları uçurabilir Meteoroloji, 5 ilde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu; vatandaşlar dikkatli olmaları için ikaz edildi. Öte yandan hava sıcaklığının da 10 derece birden düşmesi bekleniyor.