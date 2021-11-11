Türkiye Gazetesi

Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Celal Esen şehit oldu. Er Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki er, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşı, yarın öğlen namazınından sonra defnedilecek.



Balıkesir'de çatışma: 1 polis şehit oldu Balıkesir'de polisle uyuşturucu tacirleri arasında çatışma çıktı. Polis memuru Abdulkadir Güngör şehit düştü.



MSB açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesinde teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.