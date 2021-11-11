Türkiye Gazetesi

Armutalan Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Yangın sonrası maddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Ekipler yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

Yangından değil kalp krizinden öldü Gaziantep'te yaşadıkları evi yakarak, havaya silahla ateş eden oğlunun elinden kurtulan kadın, sığındığı komşusunun evinde kalp krizinden hayatını kaybetti.

İstanbul'da gecekondu yangını İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gecekondunun çatısı alev alev yandı. Evdeki kadın tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.