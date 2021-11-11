Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Korgan ilçesinde dehşet bir olay yaşandı. İlçede ikamet eden İbrahim P, boşanma aşamasında olduğu eşi Selime P. ile buluştu. Koca, karısına yeniden bir arada olmak istediğini söyledi. Ancak kadın, bu teklifi kabul etmedi. Bunun üzerine öfkelenen İbrahim P, otomobiline atladı ve dört çocuğuyla vatandaşların gözü önünde eşini ezdi. Şahıs, hızla bölgeden uzaklaşırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Selime P, doktorların bütün çabasına rağmen hayatını kaybetti. Zanlı ise kısa bir süre sonra polis tarafından gözaltına aldı. Geride ise dört öksüz çocuk kaldı.

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