Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde narkotik polisleri, şüpheli bir aracı durdurdu. Aracın içerisinde arama yapan polislerin iki kutu meyve suyu çekti. Kutuları kesen ekiler içerisinde toplam 962,26 gram metamfetamin ve 96 adet captagon ele geçirdi. Gaziantep'ten geldikleri belirlenen M.H,E.S, A.R. ve M.H. gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. E.S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğerleri tutuklanıp cezaevine konuldu.

Kargo paketinden 500 bin TL'lik uyuşturucu çıktı, gözaltılar var Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kargo paketinin içerisinde piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Peynir bidonlarından 5 kilo 890 gram uyuşturucu çıktı Malatya'da kontrol noktasında durdurulan otobüste, peynir bidonlarına saklanmış halde bulunan uyuşturucu maddesi hayrete düşürdü.