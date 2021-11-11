Türkiye Gazetesi

Sivas’ta saat 21.45’te 112’yi arayan genç bir kadın, Kardaşlar Ormanı'nda kaybolduğu ihbarında bulundu.

YOLUNU KAYBETTİĞİNİ BELİRTTİ

İsminin E.Y. olduğunu söyleyen genç kadın, ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

Avcılar’da 14 gündür kayıp olan genç bodrum katında ölü bulundu Avcılar’da ailesi tarafından 14 gündür aranan 24 yaşındaki Mesut Karataş oturduğu evin yakınında boş bir apartman dairesinin bodrum katında doğalgaz borusuna asılı halde 2 kişi tarafından ölü olarak bulundu.

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