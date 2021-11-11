Türkiye Gazetesi

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda 2 gün önce bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI HIZLA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sazlığın dört bir tarafında devam ederken, bataklığın yoğun olmasının ekiplerin yangına müdahalesini güçleştirdiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin, yangının başka bir yere sıçramaması için bölgedeki nöbet devam ediyor.

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