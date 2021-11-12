Türkiye Gazetesi

Sivas’ta geçtiğimiz gece Kardaşlar Ormanı'nda genç bir kadının kaybolduğu ihbarı geldi..

EKİPLER SABAHA KADAR ONU ARADI

İsminin E.Y. olduğunu söyleyen genç kadın, ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek yardım istedi. İhbar üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. Genç kadın sabaha kadar arandı.

İlerleyen saatlerde arama çalışmalarına Jandarma güçleri de destek verdi. Telefon sinyali takip edilerek yapılan arama çalışmalarında genç kadına bir türlü ulaşılamadı.

Genç kadını arama çalışmaları sürerken 112’ye Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki köprüde genç bir kadının yalnız başına gezdiği, intihar edebileceği ihbarı yapıldı.

Olay yerine ilk giden İhlas Haber Ajansı muhabiri Onur Erden geçen kadının aranmakta olan kadın olduğunu anladı.

Genç kadın soruları cevapsız bırakınken olay yerine gelen polis ekipleri ikna ettikleri genç kadını alıp sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

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