Türkiye Gazetesi

Kartal’da yaşayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur, geçtiğimiz Salı kayıplara karıştı.

Annesine bir türlü ulaşamayan ve hayatından endişe eden N.K., annesinin kaybolduğu gün en son evli ve iki çocuk babası H.B. ile görüştüğünü öğrendi.

1,5 YILDIR SEVGİLİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Annesini aramak için bir televiyon programına başvuran N.K. burada annesinin 1,5 yıldır H.B. ile sevgili olduğunu ve son günlerde de sık sık kavga ettiklerini söyledi.

Bu bilgi üzerine bahsi geçen sevgili H.B. programa katılarak “Karımdan da, sevgilim Neslihan’dan da çok özür dilerim. Çok pişmanım” dedi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

H.B., programda kayıp kadınla ilgili açıklamalarına devam ettiği sırada İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı kayıp büro amirliği ekipleri H.B.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Köşeye sıkışan H.B., cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.

SU KUYUSUNDA BULUNDU

H.B. Neslihan Batur’u 9 Kasım günü güvenlik görevlisi olarak çalıştığı atıl haldeki fabrikaya getirdiğini, tartıştıklarını ve 46 yaşındaki kadını öldürdükten sonra fabrika içinde bulunan kuyuya attığı itiraf etti. Üç gündür kayıp olarak aranan Neslihan Batur'un cansız bedeni, katil zanlısının gösterdiği 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

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