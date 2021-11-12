Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan bilgilere göre merkez üssü Malatya’nı Pütürge ilçesinde saat 12.19’da 4.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

AFAD şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirirken, tarama çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı.

Deprem Malatya merkez ve yakın ilçelerde de hissedilirken, şu ana kadar bir hasar ihbarı güvenlik güçlerine ulaşmadı.

Deprem ile birlikte çok sayıda vatandaş da evlerinden çıkarak sokaklara çıktı.

Malatya'da korkutan deprem Malatya'da büyük bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli tarafından 5 şiddetinde açıklanırken, AFAD ise depremin 4,7 şiddetinde olduğunu duyurdu.

Uzmandan korkutan 'Marmara depremi' analizi: 10 yıl içinde olabilir 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde, beklenen Marmara depremine ilişkin konuşan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, Marmara Denizi’nde 10 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yaptı.