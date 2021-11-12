Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını, varyantların da etkisi ile daha bulaşıcı ve ölümcül bir biçimde insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Genç yaşlı demeksizin bireylerde ciddi hasarlar oluşturan ya da ölümcül sonuçlara varan virüs bu defa da 17 yaşındaki bir genç kızın sonu oldu. Osmaniye'de yaşayan lise öğrencisi talihsiz kız hayatını kaybetti.

15 GÜNDÜR YAŞAM SAVAŞI VERİYORDU

Edinilen bilgiye göre, Bahçe Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Selma Gülce, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde korona virüs nedeniyle tedavi altına alındı. Solunum cihazına bağlanan ve yaklaşık 15 gündür yaşam savaşı veren lise öğrencisi 17 yaşındaki genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KKTC’de 8 yaşındaki çocuk koronadan hayatını kaybetti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Covid-19 nedeniyle 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karı-koca bir gün arayla koronavirüse yenildi Kastamonu'da yaşayan karı-koca, bir gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.