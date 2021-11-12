Türkiye Gazetesi

Çevre yolunda gerçekleşen kazada Nazlı Ş. idaresindeki lüks otomobil ile Vehbi Ö. idaresindeki servis minibüsü çarpıştı.

KAZA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Minibüs takla atarken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı.

Olay yerine 10 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kazanın önde seyreden servis minibüsünün dönülmez yerde U dönüşü yaptığı sırada otomobil sürücünün çarpmasıyla meydana geldiği, trafik ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

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