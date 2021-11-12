Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesinde sulama kanalı üzerindeki köprüden geçen kişi, çuval içinde bir ceset gördü.

Vatandaşın durumu polise haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler cesedi karaya çıkarıp kimlik tespiti için çalışmalara balşadı.

AYAKLARINA TAŞ BAĞLAYIP KANALA ATMIŞLAR

İncelemeler sonrasında boğazına aldığı bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen ve ayağına taş bağlanıp, suluma kanılana atılan şahsın 25 yaşındaki Ali E. isimli bir genç olduğu ve uyuşturucu kullanmaktan da kaydı olduğu öğrenildi.

Kimlik tespitinin arından cinayet dedektifleri Ali E.'nin evine giderek özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet E. ile annesi Adle E.'yi teşhis için adli tıp kurumu morguna götürüdü.

Anne ve baba öldürülen gencin kendi çocukları olduğunu belirlerken diğer taraftan Polis bunun üzerine katili bulmak için çalışmayı derinleştirdi. Polis anne ve babayı teşhisin ardından emniyete götürdü. Ayrı ayrı ifadesi alınan baba ve annenin çelişkili ifade vermesi, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından dolayı polis şüphelendi.

KATİL ÖĞRETMEN BABA ÇIKTI

Polis yaptığı çapraz sorguda Ali E.'yi uyuşturucu bağımlısı olduğu için babasıyla yaşadığı tartışma sırasında yine babası tarafından bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.

Cesetten kurtulmak için de babanın, anne Adle E. ile üvey anne Rukiye A. ve damatlarının babaya yardım ettiği tespit edildi. Babanın, damadının ve iki eşinin yardımıyla cesedi torbaya koyup ayağına taş bağladıktan sonra çuvala koyup daha sonra da otomobil ile sulama kanalına götürerek attıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis anne, baba, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Seyhan Barajı'nda ceset bulundu Adana'da bulunan Seyhan Barajı'na, ihbar üzerine gelen ekipler bir ceset buldu.

Komşular ihbar etti, evden ceset çıktı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarı sonrasında bir eve giren ekipler, erkek cesediyle karşılaştı.