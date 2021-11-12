Türkiye Gazetesi

Antalya Kepez'e bağlı 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkânı, 29 Ekim sabahı soyuldu. Kuyumcuya gelen yüzü kar maskeli şahıs, çalışan Abuzer Atakan Gür'ü (48) tabancayla öldürüp yaklaşık 2 kilogram altınla kaçtı.



Yapılan istihbarat çalışması kapsamında şüphelinin izine rastlandı. Şahsın içinde bulunduğu araç, Afyonkarahibar-Kütahya yolu üzerinde durduruldu.



S.Ö'yü gözaltına alan ekipler, aracın motorunun içinde beze sarılmış vaziyette kalaşnikof, şarjör, 15 adet mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe altın ve 177 gram saf altın ele geçirdi. Zanlının sorgusu sürerken Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Başarılı operasyon sebebiyle İl Emniyet Müdürlüğümüzü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Polis kılığına giren soyguncu, kuyumcuyu kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Antalya’da polis kıyafeti giyen silahlı bir kişi, silah zoruyla kuyumcu ve yan esnafı kelepçeleyip yaklaşık 1 kilodan fazla altını alarak kaçtı.



Duvarı delip 200 bin liralık altın çaldılar Konya'da hırsızlar, önce kuyumcunun yan tarafındaki kuaföre girdi daha sonra duvarı balyoz ile kırarak girdikleri kuyumcudan 200 bin liralık ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.