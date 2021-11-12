Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor, bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PUS VE SİS UYARISI

Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji'den Marmara'ya don ve sis uyarısı | 12 Kasım 2021 hava durumu Meteoroloji Marmara için akşam üzeri don ve sis beklendiğini duyururken, hava sıcaklıklarının hafta sonu bir kaç derece mevsim normallerini üstüne çıkması bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kar ve sağanak geliyor | 11 Kasım 2021 hava durumu Meteoroloji Karadeniz için sağanak uyarısında bulunurken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar beklendiğini duyurdu.