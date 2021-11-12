Türkiye Gazetesi

Ordu'da boşanmak üzere olduğu kocası tarafından minibüsle ezilen kadın hayatını kaybetmişti. Hakim karşısına çıkan koca İbrahim P. (47), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Korgan Adliyesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan katil koca, tutuklanarak Ünye Cezaevi'ne gönderildi.



'KAZAYLA OLDU' DEDİ...

İbrahim P., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, olayın kazayla olduğunu savunarak, "Ben çarptığım kişin eşim olduğunu bilmiyordum. Olaydan sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Kazayla oldu" dedi.



Ordu'da koca dehşeti! 4 çocuğunun gözü önüne eşini ezdi Son günlerde artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bu seferki acı olay Ordu'da gerçekleşti.



Karısını 38 yerinden bıçaklayan kocaya 18 yıl hapis İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanmak istediği için karısını 38 yerinden bıçaklayan kocaya 18 yıl hapis cezası verildi. Cezada indirime gidilmedi.