Türkiye Gazetesi

Saat 19.30 sıralarında Alaplı Ölüce Karayolu Akçakoca istikametinde meydana geldi. İbrahim C. (34) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil, 150 metre boyunca sürüklenerek yol kenarındaki arazide durabildi. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İbrahim C. ile araçtaki aynı aileden S.C. (35), R.C.(4), R.C (7), R.C. (9). yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Ereğli’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL ÇEKİCİ İLE YOLDAN KALDIRILDI

Öte yandan kaza sonrasında yol üzerinde jandarma güvenliği sağlarken, ekiplerin incelemelerinin ardından otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada ağır yaralanmıştı, 9 gün sonra hayatını kaybetti Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Çevre yolunda feci kaza: 10 yaralı Bursa'da İzmir-İstanbul-Ankara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, alev alan otomobil sürücüler tarafından tüple söndürüldü.