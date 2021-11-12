Kahramanmaraş'taki operasyonda 1154 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 1154 sikke bulundu. Y.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Mardin'de Roma dönemine ait sikke ve yüzükler ele geçirildi Mardin Kızıltepe'de Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 yüzük ele geçirildi.
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Kahramanmaraş'ta 1154 sikke ele geçirildi
12.11.2021 - 23:06 | Son Güncelleme: 12.11.2021 - 22:18
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1154 sikke ele geçirildi.
Kahramanmaraş'taki operasyonda 1154 adet sikke ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Egemenlik Mahallesi'nde bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı ebatlarda 1154 sikke bulundu. Y.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler : kahramanmaraş,sikke,tarihi eser,tarihi para,
809788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/809788.aspx
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