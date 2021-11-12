Türkiye Gazetesi

Saray ilçesi Çukuryurt kavşağında meydana geldi. Saray’dan Çukuryurt Mahallesi istikametine seyreden Onur Ç. (19) idaresindeki otomobil, Çukuryurt kavşağında Vize’den Çerkezköy istikametine seyreden İbrahim D. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Feci kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Yağmur Toprak (17) ve Esile A. (16) yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkların otomobilden çıkarılan yaralılar Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yağmur Toprak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çevre yolunda feci kaza: 10 yaralı Bursa'da İzmir-İstanbul-Ankara çevre yolunda bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken, alev alan otomobil sürücüler tarafından tüple söndürüldü.

Kazada ağır yaralanmıştı, 9 gün sonra hayatını kaybetti Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.