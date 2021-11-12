Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, seyir halindeki özel tekneyi durdurdu. Teknede yapılan kontrolde, 16 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Organizatörün gözaltına alındığı, düzensiz göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.



Göçmen dramı Avrupa kapısında Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi devam ediyor. Avrupa Birliği, Belarus'a uygulanan yaptırımların artacağını açıkladı. Bu kriz sürecinde Rusya ise Belarus'a nükleer kapasiteli bombardıman uçakları gönderdi.



Yunanistan'ın iddialarına videolu cevap: 32 düzensiz göçmen böyle kurtarıldı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan video ile Yunanistan'ın, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaları yalanlandı. Videoda, Türk karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmenin kurtarıldığı anlar yer aldı.