Türkiye Gazetesi

Aksaray'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki sürücü araçlarıyla kaza yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan 8 yaralıdan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapanan cadde, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.



Hendek'te zincirleme trafik kazası: 8 yaralı Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi Kocaeli Körfez Anadolu Otoyolu mevkiinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.