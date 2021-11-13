Türkiye Gazetesi

Soma ilçesine bağlı Hatunköy Mahallesi’nde olay meydana geldi. C.Ö. (65) idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İ.Ç. (46) idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü İ.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü C.Ö. ile aynı araçta bulunan D.Ö. (61), G.Ç.(33), Z.Ç.(33), Ü.Ö.(5) ve R.Ç. (8) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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