Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy sapağı Ankara istikametinde meydana gelen olayda iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Can Paksoy’un kullandığı otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Paksoy otomobilde sıkıştı.

SÜRÜCÜNÜN BACAĞI KÖPTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracı içerisinde sıkışan ünlü köpek yetiştiricisi Paksoy’u aracını keserek dışarı çıkardı. Lüks otomobilin içerisinden kurtulan Can Paksoy’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan Paksoy ambulansla hastaneye kaldırıldı. Paksoy’un bacağının koptuğu belirtildi.