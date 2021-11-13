Türkiye Gazetesi

Samsun-Sinop karayolunda gerçekleşen kazada edilinilen bilgiye göre Bafra istikametine seyir halinde olan Mehmet B., Dereköy mevkisinde yoldan geçen kediye çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Elif B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ünlü köpek eğitmeni trafik kazasında bacağını kaybetti Kuzey Marmara Otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarpan ünlü köpek yetiştiricisi Can Paksoy’un durumunun ağır olduğu ve bacağının koptuğu belirtildi.



