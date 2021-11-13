Türkiye Gazetesi

Ataşehir Mahallesinde, M.Ü. isimli şüpheli bir binanın baca kısmından içeri girdi.

Burada sıkışan şüphelinin seslerini duyan ev sahipleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DUVAR KIRILARAK ÇIKARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın çatı kısmından girdiği bacayı inceleyerek şüphelinin 3’ncü katın lavabo kısmında olduğunu belirledi.

Evin içerisine giren itfaiye ekipleri, darbeli matkap ile evin lavabosunun duvarını kırarak şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Şüpheli sıkıştığı yerde vücudunda oluşan yaralanmalardan dolayı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Fotoğraf çektirmek isteyen adam tarihi topun içine sıkıştı! Beşiktaş’ta fotoğraf çekilmek için tarihi savaş topunun içine giren adam topun ağzına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilde sıkıştı, "Lütfen kesmeyin bacağımı "diye ağladı Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında konuşulanları yanlış anlayıp bacağının kesileceğini zannedince "Lütfen kesmeyin bacağımı" diye ağladı. Genç, otomobil içinde yaralı olarak kurtarılırken kazada 4 kişi yaralandı.