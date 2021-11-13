Türkiye Gazetesi

Osmangazi ilçesinde bir kuyumcuya gelerek, silah zoruyla aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları çalan şüpheli emniyet güçlerince yakalandı.

2 ŞEHİR DEĞİŞTİRMİŞ

Zanlının, soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve buradan ticari taksiye binerek Yalova'ya kaçtığını ve son olarak da İstanbul'a kaçtığını belirledi.

Bursa polisi, zanlının Kartal ilçesinde boş bir fabrikada saklandığı tespit etti.

K.İ'yi soygundan 6 saat sonra silah ve çaldığı altınlarla yakaladı.

K.İ'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.B. (49), B.P. (47) ve M.Y.P. (19) aynı fabrikada gözaltına alındı.

EVLENCEĞİ İÇİN ALTIN ÇALMIŞ

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

Göz altına alınan K.İ'nin ifadesinde evleneceği ve ev almak için bu soygunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Şişli’de akılalmaz hırsızlık: Saç tarama bahanesiyle yaklaştığı araçları soydu Şişli’de saç tarama bahanesiyle park halindeki araçlara yaklaşan ve 5 adet cep telefonu, 10 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın ve 50 euro çalan şahıs yakalandı.

Hırsızlık zanlısı içtiği sigaradan yakalandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli içtiği sigaradan tespit edilerek Kırkağaç’ta yakalandı.