Türkiye Gazetesi

Son dakika gelen bilgilere göre; Bağcılar Otocenter’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Cemal D. ve oğlu Engin D. ile birlikte akrabaları Polat D.’nin içinde bulunduğu iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda Cemal D., oğlu Engin D. ve Polat D. olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise saldırıda vurulanları kontrol etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu vurulan şahısların hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yapılan incelemelerin ardından cenazelerin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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