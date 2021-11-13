Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Malatya'da seyir halindeki bir traktör arkadan gelen tırın sert biçimde çarması sonucu devrildi. Traktör sürücüsü, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayıp yola savrularak feci şekilde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal K. idaresindeki traktöre aynı yöne ilerleyen N.K. yönetimindeki tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cemal K.'nın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, tır sürücü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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