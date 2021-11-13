Türkiye Gazetesi

Nevşehir Lale Sanayi meydanında park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kebap dükkanı alev alev yandı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kebap dükkanı çıkan yangında alev alev yandı. 2 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

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