Türkiye Gazetesi

Saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Güven Caddesi üzerinde içeride petrol ürünleri bulunan iş yerinde yangın çıktı. Öğle saatlerinde yangın çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen iş yerinden 8 saat sonra yine alevler yükseldi.

SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevreye sıçramadan söndürdü.

İkinci kez aynı iş yerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başakşehir'de dokuma atölyesinde yangın İstanbul Başakşehir'de bulunan bir dokuma atölyesinde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Muğla'da bir binada yangın! Maddi hasar oluştu Muğla’nın Marmaris ilçesinde apartmanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.