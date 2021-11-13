Türkiye Gazetesi

Düğün, magandaların kavgasının gölgesinde kaldı. Kahramanmaraş'ta bir çiftin en mutlu günü, kavga edenlerce sabote edildi. Kavga eden şahıslardan biri aracına gidip çevredekileri ezdi. Daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metreden aracıyla düşen zanlı, sonrasında olay yerinden kaçtı.

100 METREDEN UÇURUMA DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Ağcalı Mahallesi Avukat Mehmet Ali Kısakürek Bulvarı'nda faaliyet gösteren düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgaya karışan bir kişi, 46 ADM 523 plakalı otomobilini çevredekilerin üzerine sürerek 6 kişiyi yaraladı. Zanlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla 100 metreden uçuruma yuvarlandı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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