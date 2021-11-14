Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de gerçekleşen bir kaza, ölüm kalım savaşına döndü. Bir anlık dikkatsizlikle önündeki tıra çarpan otomobil sürücüsü, aracının tırın altına girmesi üzerine sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerce yoğun uğraşlarla kurtarılmaya çalışılan sürücü, tırın altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

SAATLERLE YARIŞTILAR

Kaza, 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. otomobil ile D-100 karayolu üzerinde İstanbul istikametine giden Eray S., önünde ilerleyen M.A. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Tır sürücüsü bir süre ilerledikten sonra, diğer sürücülerin uyarması ile hemen durdu. Yarısı dorsenin altında kalan otomobilin sürücüsü, bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Eray S.'yi kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Polis ve jandarma ekipleri ise D-100 karayolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Dorsenin altında adeta ölüm kalım savaşı veren sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Diğer sürücüler ile kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Eray S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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