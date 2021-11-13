Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Araç ilçesi İğdir köyü mevkiinde kaza meydana geldi. Yasin Ş. idaresindeki otomobil ile Davut İ. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Yasin Ş., Davut İ. ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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