Türkiye Gazetesi

Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; Muharrem G. ile 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz G. arasında beraber bindikleri münibüsten indikleri sırada sözlü tartışma yaşandı. Kavganın büyümesi üzerine Muharrem G., yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz G.'ye 3 el ateş etti.

YARALI KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurşunların hedefi olan Fikrinaz G. kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan olay sonrası Muharrem G. olay yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacaklarından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalayarak emniyete götürdü.

Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"PEŞ PEŞE SİLAH SESLERİ DUYDUM"

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Rasim Ünlü, "Burada çalışıyorken peş peşe silah sesleri duydum. Köprü üzerine doğru baktığımda kalabalık gördüm. İnsanlar toplanmıştı. Söylenene göre, adam eski eşini vurmuş. İnsanlar telaş oldu, yol kapatıldı. Polis ve sağlıkçılar geldi. Kadın hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu söylendi. Umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz. Şiddete karşıyız" diye konuştu.

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