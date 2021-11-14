Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe Paşaköy Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre Hasan Kalaycı kontrolündeki araç yolda seyir halindeyken yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan araç bariyerlere çarparak durabildi. Araç içerisinde bulunan 3 kişi kazada araç içerisinde sıkışırken sürücü Kalaycı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık, jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ARAÇ 10 TAKLA ATTI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Hasan Kalaycı,"Virajı döneceğim esnada zeminin kaygan olması ve sis nedeniyle direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Taklalar attık araçla. Otomobil içerisinde çalışma arkadaşlarım vardı. Onları hastaneye kaldırdılar" şeklinde konuştu. Olay esnasında kazayı gören başka bir sürücü Murat Doğan ise, “Araç takla atarak geldi. Otomobil gözümün önünde 10 takla attı. Tek tek saydım. Hiçbir sürücü gelip yardım etmedi” dedi.

Kaza tutanağı tutarken kaza yaptı: 3 kişi yaralandı Sultangazi’de kaza yapan iki sürücüden biri kaza tutanağı tutmaya giderken karşı yönden gelen iki araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.