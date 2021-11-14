Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle doğu ve güneydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

Meteoroloji’den sis ve don uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sis ile pus doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken batı kesimlerde havanın parçalı bulutlu ve açık geçeceği kaydedildi.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, sisli hava geliyor Meteorolojinden gelen açıklamaya göre hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cumartesi ve pazar günü de sisli hava etkisini göstermeye devam edecek