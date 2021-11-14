Türkiye Gazetesi

İkinci el eşya alım satımlarında yaşanan ve spotçuların hırsızlık suçundan yargılandığı davalar son dönemde giderek arttı. İkinci el eşya alan vatandaş ve spotçuları uyaran uzmanlar, eşyanın satın alındığı kişilerin doğru tayin edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle zihinsel sağlığı yerinde olmayan, yaşı küçük olan satıcılardan alınan ikinci el eşyalar ileriye dönüş suç teşkil ediyor olabilir.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK EVDEKİ BUZDOLABINI SATTI

Son dönemde Yargıtay’a konu olan bir olayı anlatan Avukat Emir Akpınar, “Davaya konu olayda 8 yaşındaki çocuk annesine sürpriz yapmak amacıyla evdeki buzdolabını ikinci el eşya alım satımı yapan bir şahsa 25 TL karşılığında satıyor. Buzdolabını alan şahsın haksız menfaat temin ettiğinden bahisle dolandırıcılık suçundan hakkında hüküm veriliyor. Suçun hırsızlık suçu olduğu da ancak temyiz aşamasında fark ediliyor. Yargıtay bu sebeple de 8 yaşındaki bir çocuğun buzdolabını satmasının gerçek rızası olmadığını belirterek, yaşanan bu hadiseyi hırsızlık suçu olarak nitelemiştir” dedi.

ÇALINTI EŞYAYI SATMAK DA SUÇ

Hırsızlık sonucu elde edilmiş eşyanın satılmasının da suç oluşturabileceğini söyleyen Akpınar, “Dolandırıcılıkta hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak kendisine ve başkasına yarar sağlamak söz konusudur. Söz konusu ayrıma dikkat edilmeksizin şahsın sadece haksız menfaat elde etmesi tek başına dolandırıcılık olarak değerlendirilemez. Bu haksız menfaatin elde edilmesinde karşısındaki kişiyi kandırmaya, hataya düşürmeye yönelik bir eylemi de olmalıdır. Bu noktada hakim olayın mahiyetini, kişinin içinde bulunduğu sosyal çevreyi, yaşını, yaşıyla uygun gelişme derecesini, muhakeme ve algılama becerisini göz önünde tutarak, aldatılmaya elverişli iradesinin olup olmadığı konusunda değerlendirme yapacaktır." dedi.

12 YAŞ ALTINDAN EŞYA ALMAK "HIRSIZLIK SUÇU"

Hukuk sistemine göre 12 yaşını bitirmemiş çocukların yaptıkları hareketlerin anlam ve önemini bilemeyeceklerinden dolandırılmalarından da bahsedilemeyeceğinin altını çizen Akpınar, "Spot ve ikinci el eşya alım satımı yapan kişiler, 12 yaşından küçük kişilerden eşya aldıkları takdirde hırsızlık suçuna vücut verilebilecektir. Aynı şekilde hırsızlık suçuna karışmış bir eşya ikinci el pazarlarında satıldığı takdirde yine ikinci el eşya satışı yapan satıcılar, suç eşyasını temin etme suçundan yargılanabileceklerdir.” dedi.

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