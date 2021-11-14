Türkiye Gazetesi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Kasım tarihinde sosyal medyada ve ulusal basında yer alan görüntüler üzerine harekete geçti. Üsküdar ilçesi Altunizade mevkiinde ‘karşının taksisiyim’ diyerek yolcu seçen bir taksi şoförünün videosu çeken yolcuya hakaret ettiğinin görülmesi üzerine bölgede denetim yapan sivil trafik ekipleri yolcuları araçlarına kabul etmedikleri tespit edilen ticari taksiler hakkında tutanak tanzim etti.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Tespit edilen 7 ticari taksi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlanarak, her taksi şoförüne ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu’nun EK2/5 (İlgili belediye tarafından verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesine istinaden bin 339 lira idari para cezası kesildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan sivil denetimde yolcu almadığı ve yolcu seçtiği tespit edilen 6 adet ticari taksi 3 gün, 34 TEL 13 plakalı ticari taksi ise kayıtsız şoför çalıştırması nedeniyle 13 gün süre ile trafikten men edildi.