Türkiye Gazetesi

Ehliyet almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren haber Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavlarında yeni dönem başlıyor. Sınavın geçerliğini ve güvenilirliğini artırmak için sürekli çalışan MEB, ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu sorular kullanma kararı aldı.

e-Sınav formatında yapılan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu soruların yer alacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, "Uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak.

İŞİTME ENGELLİ ADAYLARA DESTEK

Bakanlıkça gerçekleştirilen diğer sınavlara da yeni bir bakış açısı getirileceğini belirten Mahmut Özer, "İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DENEME SINAVLARI İNTERNETTEN ERİŞİME AÇILDI

Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

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