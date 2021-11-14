Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan Sakarya’nın kuzeyindeki Kocaali sahiline renk katan kum zambakları görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor. Kum zambağının ana vatanı olarak nitelendirilen ilçede çiçeğin bilinçsizce koparılmasının önüne geçmek için bölge halkı tarafından farklı noktalara uyarı levhaları koyuldu. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise adeta dudak uçuklatıyor.

ÇİÇEĞİN KOPARTILMASININ CEZASI 80 BİN LİRA

Nesli tükenmekte olan çiçeğin kopartılmasının cezasının ağır olduğunu aktaran Genç, “Kum zambağının sökülmesinin cezası bildiğim kadarıyla 80 bin lira değerinde. Cezası ağır, sebebi ise Türkiye’de kum zambağı çok zor yetişir ama maalesef bazı insanlar bunu bilmiyor. Bilmedikleri için de kopartıyorlar. Bana göre bunların her birinin kök derilerinin kodlanması, numaralandırılması ve numara itibarıyla bunların tek tek kontrol edilmesi gerekiyor ki söküldüğü anlaşılsın” şeklinde konuştu.

Türkiye'den 83 ülkeye 125 milyon dolarlık çiçek ihracatı Süs bitkileri ve mamulleri sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında krizi fırsata çevirdi. Sektör salgın döneminde yükselişe geçerek 83 ülkeye 125 milyon dolarlık ihracat ile tarihi rekor kırdı.