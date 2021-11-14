Türkiye Gazetesi

İstanbul'da katıldığı bir fuar sonrası Ankara'ya dönen TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, Kızılcıhamam mevkisinde otomobili ile tıra arkadan çarptı. Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Demir'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TUSAŞ'DAN AÇIKLAMA

Serdar Demir'in vefatından sonra Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Demir'in vefatı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirildi.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanımız Serdar Demir’i elim bir trafik kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kendisini daima özlemle ve saygıyla hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

İSMAİL DEMİR VE TEMEL KOTİL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Savunma sanayimizin acı kaybı. TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve TUSAŞ ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil de aynı sosyal medya platformundaki hesabından, "Yakın çalışma arkadaşım, çok kıymetli kardeşim TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanımız Serdar Demir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Sanayimize ve şirketimize verdiği emekler ile daima hatırlanacaktır. Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum." paylaşımında bulundu.

SERDAR DEMİR KİMDİR?

Serdar Demir, 1977 yılında Trabzon’da doğdu. 2000 yılında Muğla Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladıktan sonra, 2002 yılında ABD New York şehrinde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

ABD’de 8 yıl ticaret ve lojistik firmalarında satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında Türk Hava Yolları Kargo bünyesinde 2 yıl Anlaşmalar Müdürü ve ardından 6 yıl Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketinde İşe Alım Müdürü olarak görev yaptı. Demir daha sonra TUSAŞ'ta Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlendi.

Serdar Demir evli ve iki çocuk babasıydı.

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