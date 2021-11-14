Türkiye Gazetesi

2 gün önce gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Bu sırada yoldan yaya olarak geçen Samet Hakyol (20) yaralılara yardımcı olmak için olay yerine koştu. Yaralılara müdahale ettiği sırada Samet Hakyol'a aynı istikametten gelen İbrahim Ethem Ö. (26) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Samet Hakyol otomobilin altında kalırken, Hakyol’a çarpan araca da aynı istikamette ilerleyen farklı iki araç çarptı.

5 aracın karıştığı kazada araç altında kalan Samet Hakyol’a ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri hem Samet Hakyol’u hem de araçlardan birinde sıkışan yolcu konumundaki Hatice T.'yi (40) sıkıştıkları yerden kurtardı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Zincirleme kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişilere yardımcı olmak için koşarken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Samet Hakyol ise, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatınıkaybetti.

Kazaya karışan sürücülerden K. A.'nın ise 2.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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