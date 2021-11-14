Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının 25 deniz suyu sıcaklığının, 23 nem oranının yüzde 39 olarak ölçüldüğü Antalya'da güzel havayı değerlendirmek isteyen soluğu sahilde aldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahili denize girmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Yabancı turistlerinde akın ettiği sahillerde yoğunluk yaşandı. Antalya'da yerli ve yabancı turistler kasım ayında denize girmenin keyfini çıkardı.

DOĞUDA KAR ANTALYA'DA YAZ

Bazı turistler ise denize girmeyerek güneşlenmeyi tercih etti. Bazıları ise sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı yaşanırken Antalya'da insanların denize girmesi renki görüntüler oluşturdu. Doğuda kar Antalya'da yaz yaşandı.

Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak Antalya'da orman yangını felaketinde zarar gören 60 bin hektarlık yeşil alanda, ilk fidan yarın toprakla buluşacak.