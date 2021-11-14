Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levet Mahallesi'nde dün felaketinden eşiğinden döndüldü. Mehmet Emin Diş, Sembül Caddesi'nde minibüsüyle ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sulama kanalına düştü. Sürücü ile eşi Rabia Diş, aracın tepesine çıkarak canlarını zor kurtardı. Telefonla 112 Acil'i arayan karı koca, uzun bir süre kurtarılmayı bekledi. Bir süre sonra ise Can-Kur ekipleri bölgeye geldi. Botla kanala inen ekipler, çifte ulaştı. Böylelikle ikili, karaya güvenli gir şekilde çıkarıldı. Araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Mehmet Emin Diş "Ben yüzme biliyorum ama eşim bilmiyor. Suyun seviyesi yüksek olsa belki başımıza kötü şeyler gelebilirdi" diye konuştu.
İşçi servisi sulama kanalına devrildi! 1 kişi yaralandı Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşen kazada işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Mersin'de sulama kanalına düşen kız kardeşlerden biri öldü Mersin'de oyun oynarken dengelerini kaybedip sulama kanalına düşen küçük kardeşlerden kötü haber geldi.
Adana'da sulama kanalına düşen karı koca kurtarıldı
Adana'da bir minibüs sulama kanalına düştü. İçinde bulunan çift ise aracın tepesine çıkarak canlarını kurtardı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levet Mahallesi'nde dün felaketinden eşiğinden döndüldü. Mehmet Emin Diş, Sembül Caddesi'nde minibüsüyle ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sulama kanalına düştü. Sürücü ile eşi Rabia Diş, aracın tepesine çıkarak canlarını zor kurtardı. Telefonla 112 Acil'i arayan karı koca, uzun bir süre kurtarılmayı bekledi. Bir süre sonra ise Can-Kur ekipleri bölgeye geldi. Botla kanala inen ekipler, çifte ulaştı. Böylelikle ikili, karaya güvenli gir şekilde çıkarıldı. Araç ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Mehmet Emin Diş "Ben yüzme biliyorum ama eşim bilmiyor. Suyun seviyesi yüksek olsa belki başımıza kötü şeyler gelebilirdi" diye konuştu.
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