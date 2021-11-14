Türkiye Gazetesi

İstanbul Bağcılar'a bağlı Barbaros Mahallesi, 203. Sokak'ta akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sokaktaki üç katlı apartmanın son katındaki dairede patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken dairede yangın başladı. Ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ MAHSUR KALDI

Yolu trafiğe kapatan polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevler bir süre sonra söndürüldü. Binadan çevreye yayılan parçaların belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. İGDAŞ ekipleri de binada incelemelerde bulundu.

BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında, patlamanın yaşandığı dairenin sahibinin oğlu M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce ailesiyle problemler yaşadığına ilişkin poliste kaydının olduğu tespit edildi. M.Ç'nin saat 07.00'de söz konusu daireye geldiği, bir süre sonra buradan ayrıldığı belirlendi. Patlamanın şüphelinin daireden ayrılmasından yaklaşık 1 saat sonra meydana geldiği tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, patlamanın düzenekle gerçekleştirilmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.

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