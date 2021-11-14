Türkiye Gazetesi

Adana'da meydana gelen feci kazada araba tıra arkadan çarptı. Kazada 1 kişi canından oldu, 1 kişi de yaralandı. Cem Duymaz idaresindeki otomobil, Adana-Pozantı Otoyolu'nda Ahmet Oğuz yönetimindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Duymaz ile oğlu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan oğlu 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.



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