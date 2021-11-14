Türkiye Gazetesi

Her yıl, yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan trafik kazalarına bir yenisi de İstanbul Ümraniye'de meydana geldi. 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralıların aransında 6 aylık bir bebeğin de olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan 6 aylık bebeğin eşyaları etrafa saçıldı.

1 VATANDAŞIN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Kaza, Ümraniye Esenşehir Mahallesi’nde Baraj yolu Caddesi ve NATO Yolu Caddesi’nin kesiştiği kavşakta saat 17.00 sıralarında medyana geldi. Kazaya, 4 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 minibüs karıştı. 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 vatandaş ağır yaralanırken, aralarında 6 aylık bebeğin de bulunduğu 7 kişi ise hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçların içerisinden çıkarılan yaralı vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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