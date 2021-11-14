Türkiye Gazetesi

Emniyet ekipleri, ülkede uyuşturucuya geçit vermiyor. Bu kapsamda şüpheli araçların da dikkatle denetlenmesiyle torbacılar, vatandaşı zehirleyemeden yakayı ele veriyor. Polisin dikkatiyle uyuşturucu tacirleri bu defa Zonguldak'ta yakayı ele verdi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan ve uzun kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu çıktı.

ÇOK MİKTARDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCULAR BULUNDU

Edinilen bilgiye göre ilçedeki emniyet kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve ekiplerin kovaladığı araçtan çok miktarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Devrek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin durdurduğu araçta bulunan T.A., E.A., M.K. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Yakalanan uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis şüphelenip durdurdu, araçtan uyuşturucu ve silah çıktı Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bekçiler şüphelenip aradı, araçtan uyuşturucu çıktı Kocaeli’nin Darıca ilçesinde devriye gezen bekçilerin şüpheleri üzerine aradıkları aracın içinden 4 adet içime hazır uyuşturucu madde ve 8.6 gram Skunk maddesi çıktı.