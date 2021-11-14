Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen talihsiz olayda anahtarlarını unuttuğu evine, komşunun balkonundan geçmek isterken düşen hastanelik oldu. Akhisar Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki evinde anahtarlarını unutan 36 yaşındaki Zeliha K., komşusunun balkonundan kendi evinin balkonuna geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Zeliha K. ikinci kattan düştü.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Balkondan düştü sanılıyordu... Korkunç gerçek Kayseri'de geçen sene, balkondan kazara düşerek öldüğü sanılan kişinin, hasmı tarafından balkondan atıldığı ortaya çıktı.



3 yaşındaki çocuk 3’ncü kattaki balkondan düştü Erzincan’da 3 yaşındaki çocuk apartmanın üçüncü katında bulunan balkondan aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sadece kolunun kırıldığı belirlendi.