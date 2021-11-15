Türkiye Gazetesi

İzmir'de sokak ortasında işlenen cinayet kan dondurdu. Yolun kenarında yürüyen bir vatandaş bir anda karşısına çıkan silahlı saldırganın hedefi haline geldi. Önce söz konusu saldırganlarla tartışan talihsiz şahıs, bir süre sonra kurşunların hedefi oldu ve feci şekilde hayatını kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 1732 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 1733/1 Sokak’ta oturan Şerafettin Delibaş’ın (49) evinin yakınına araçla gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler ile yanlarına çağırdıkları Delibaş arasında bir süre konuşma geçti. Konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından silahla açılan ateş sonucu Delibaş göğsünden vurularak kanlar içerisinde yere yıkıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ağır yaralı durumdaki Şerafettin Delibaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Delibaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



ŞÜPHELİLERİ BULMAK İÇİN GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken, savcının incelemesinin ardından Delibaş’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından araçla kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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